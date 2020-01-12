Миллер подтвердил готовность России достроить "Северный поток – 2"

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Россия сможет самостоятельно достроить газопровод "Северный поток – 2", заявил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер. По его словам, технологические риски решаются мощностями "Газпрома".

"Конечно, это потребует несколько большего времени, но технологических препятствий, чтобы это сделать своими силами, у нас нет", – сказал председатель "Газпрома".

Миллер также добавил, что Болгария активизировалась над строительством газораспределительной сети после критики Владимира Путина.

Ранее на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель президент России заявил, что работа по строительству и запуску газопровода будет закончена до конца 2020 года или к первому кварталу 2021 года. В свою очередь, Меркель осудила введенные американские санкции и заявила, что продолжит оказывать поддержку проекту.