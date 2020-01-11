В Кремле завершилась встреча Путина и Меркель

Фото: kremlin.ru
В Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые продлились более 3,5 часов. Об этом сообщает ТАСС.
Сначала лидеры побеседовали в формате один на один, затем продолжили переговоры за рабочим обедом. Как отметил президент РФ, встреча была полезной и содержательной. Стороны обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений в политике, экономике и культурно-гуманитарной сфере.
Владимир Путин высоко оценил поддержку Германией проекта "Северный поток – 2". Он отметил, что страны реализуют несколько крупных совместных проектов в области энергетики.
"Мы высоко ценим ответственную позицию правительства ФРГ в поддержку известного всем проекта "Северный поток – 2", – подчеркнул российский лидер.
Он выразил уверенность в том, что Россия сможет закончить строительство газопровода своими силами, однако главный вопрос заключается в сроках завершения проекта.
"Вопрос в сроках. Это единственный вопрос, который встает в этой связи. Безусловно, окончание строительства будет отодвинуто на несколько месяцев", – объяснил Путин.
В свою очередь канцлер Германии также заявила, что газопровод необходимо достроить, поскольку этот проект легитимирован в европейском законодательстве. Она отметила, что многие страны Европы заинтересованы в диверсификации своих газовых поставок.
Стороны также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Меркель подчеркнула, что Германия заинтересована в сохранении иранской ядерной сделки и предпримет для этого дипломатические усилия. По ее словам, Иран не должен получить ядерное оружие.
"Россия и Германия решительно выступают за дальнейшую реализацию СВПД", - отметил президент России. При этом Путин указал, что речь идет именно о добровольных обязательствах Ирана.
Главы государств призвали положить конец вооруженному противостоянию в Ливии. Стороны конфликта должны сложить оружие и сформировать единые государственные институты, посчитала Меркель.
Путин указал, что на достижение этих целей направлено его совместное заявление с президентом Турции. Кроме того, российский лидер прокомментировал информацию о наемниках из России, которые якобы находятся в Ливии.
"Если там и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают", – заключил глава государства.
Встреча была Путина и Меркель была условлена во время проведения саммита в нормандском формате 9 декабря 2019 года. Тогда в Париже стороны коснулись вопросов урегулирования ситуации в Донбассе.
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