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Политика

11:41

Меркель назвала Путина победителем на саммите в Париже

политика власть

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала Владимира Путина победителем саммита "нормандской четверки" в Париже, сообщает "Коммерсант".

"Сегодня ты победитель…" – заявила она по пути на пресс-конференцию. Однако, как указывают зарубежные СМИ, такое заключение было сделано "без особой радости".

Первый за три года саммит "нормандской четверки" прошел 9 декабря. Помимо Путина и Меркель в нем участвовали президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее Путин прокомментировал прошедшие переговоры в "нормандском формате". В частности, президент РФ назвал очень полезной работу лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Украине.

Глава государства отметил, что лидеры стран "нормандской четверки" по итогам саммита в Париже подчеркнули безальтернативность последовательного выполнения Минских соглашений 2015 года. Он уточнил, что участники саммита приветствовали разведение сил на трех пилотных участках линии соприкосновения в Донбассе.

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