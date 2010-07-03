В Париже началась встреча Путина и Меркель

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В Париже началась двусторонняя встреча президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом сообщает РИА Новости.

Переговоры лидеров двух стран предваряют саммит "нормандской четверки". Насущные вопросы урегулирования ситуации в Донбассе обсудят также президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский.

Путин и Меркель, по предварительным оценкам экспертов, могут обсудить высылку двух российских дипломатов из Германии на фоне убийства гражданина Грузии в Берлине. Подозреваемым по делу проходит россиянин. Другой острый вопрос – снижение и заморозка двустороннего взаимодействия между Россией и Германией после конфликта в Донбассе.

Президент РФ Владимир Путин ранее встретился с представителями немецкого бизнеса. Диалог с предпринимателями состоялся в Германии. Глава России заявил, что для иностранного бизнеса в России готовы обеспечить комфортные условия. Кроме того, Путин предположил, что ВВП России сохранит положительную динамику.

В рамках саммита "нормандской четверки" президент РФ также пообщается с Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским на двусторонних встречах.

