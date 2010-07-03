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Общество

16:00

Путин рассчитывает на позитивную динамику роста ВВП в 2019 году

экономика общество

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает на рост ВВП в 2019, году. Об этом сообщает ТАСС по итогам встречи главы государства с представителями бизнеса Германии.

"В прошлом году ВВП прибавил 2,3 процента, в этом году он будет поскромнее, но будет позитивная динамика. Позитивная динамика будет сохраняться", – уточнил президент.

В октябре стало известно, что эксперты Международного валютного фонда ухудшили прогноз роста ВВП в Российской Федерации за 2019 год. По мнению специалистов, динамика снизилась на 0,5 процентного пункта относительно апрельского прогноза. Теперь ожидаемый уровень равняется 1,1 процента.

По данным Росстата, повышение ВВП в предыдущем, 2018 году составило 2,3 процента. Этот показатель превысил ожидаемый аналитиками результат на 0,3 процентных пункта.

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