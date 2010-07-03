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Экономика

17:39

МВФ ухудшил прогноз роста ВВП России

власть экономика

Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста ВВП России в 2019 году на 0,5 процентного пункта по сравнению с апрельским докладом – до 1,1%, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад МВФ о перспективах развития мировой экономики.

При этом на 2020 год прогноз повышен до 1,9% (на 0,2 процентного пункта).

Инфляцию на конец 2019 года МВФ прогнозирует на уровне 3,8%, за 2020 год этот показатель составит 3,7%.

Среднегодовой показатель инфляции за 2019 год ожидается на уровне 4,7%, за 2020 год – 3,5%.

Ранее Всемирный банк спрогнозировал в 2019 году замедление роста российской экономики до 1%. Также понижен прогноз роста ВВП России на 2020 год с 1,8% до 1,7%.

Эксперты полагают, что техническая рецессия в экономике России может быть зафиксирована уже в 2019 году. Это объясняется жесткой налоговой и денежно-кредитной политикой.

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