Эксперты предвидели рецессию в экономике РФ уже в 2019 году

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Эксперты считают, что техническая рецессия в экономике России может быть зафиксирована уже в 2019 году. Объясняется это жесткой налоговой и денежно-кредитной политикой, передает ТАСС.

"Учитывая текущую экономическую политику и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития", – говорится в аналитической записке Института экономики роста им. Столыпина.

Росстат оценил рост ВВП России по итогам I квартала 2019 года в 0,5% год к году. Хотя данных за II квартал еще нет, в Минэкономразвития оценивают рост экономики по итогам полугодия в 0,7% год к году.

По мнению экспертов, рост пришелся только на крупные предприятия и госсектор, так как анализ реестра малых и средних предприятий (МСП) говорит о том, что экономическая активность в стране снижается, а не растет.

В частности, по итогам первых шести месяцев года число работников МСП сократилось на 1,6% год к году, а количество малых и средних предприятий – на 7-8% год к году.

Автор проекта All Economics Антон Шабанов согласен с прогнозом о наступлении технической рецессии в текущем году. Правда, по его мнению, для россиян она может оказаться незаметной.

"Я бы сказал, что техническая рецессия более чем возможна в этом году, потому что многие экономисты еще с конца прошлого года говорят о том, что темпы роста, которые сейчас показывает наша экономика, близки к статистической погрешности, и любые неправильные технические подсчеты могут увести нас в техническую рецессию. Вариант такой возможен, вполне вероятен, его вероятность довольно высокая. Но говорить, что это как-то сильно отразится на жизни обычного россиянина, я бы сразу не стал", – цитирует его ИА "НСН".

В феврале Росстат сообщил о рекордном росте экономики страны. По оценкам ведомства, рост ВВП России за 2018 год составил 2,3%. По итогам прошлого года, наибольший рост был зафиксирован в деятельности гостиниц и предприятий общепита, в страховании и строительстве, а также в сферах госуправления, обеспечения военной безопасности и соцобеспечения.