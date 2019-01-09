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10:38

Всемирный банк снизил прогноз роста экономики в России

экономика

10:38

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Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Всемирный банк (ВБ) признал, что в 2018 году темпы роста российской экономики росли, а инфляция оставалась низкой. Такие данные опубликованы январском докладе, который назван "Потемневший небосклон".

Указывается, что рост российской экономики ускорился в минувшем году до 1,6%. Основной причиной этого называется рост объемов нефтедобычи и повышение цен на нефть.

При этом аналитики прогнозируют замедление роста экономики РФ в 2019 году до 1,5%. ВБ предупреждает, что на развивающиеся страны (к ним относится Россия) окажут давление падение внешнего спроса и повышение стоимости заимствований.

Ранее сообщалось, что Россия поднялась на 31 место в рейтинге Doing Business, который составили эксперты Всемирного банка. Год назад страна занимала 35 строчку. Реформы, направленные на улучшение делового климата для предприятий малого и среднего бизнеса в России, оценивались на примере Москвы и Санкт-Петербурга. Эксперты отметили упрощение процедуры получения разрешений на строительство и оптимизацию контроля качества строительства.

Также уточнялось, что экономисты Центра развития НИУ ВШЭ полагают, что темпы роста российского ВВП в ближайшие три года не превысят 1,6-1,9%. В 2019 году рост ВВП замедлится до 1,3%, в 2020 году немного ускорится до 1,6%, а в 2021-м – до 1,9%. По данным специалистов, негативное влияние на экономику окажут снижение цен на нефть, замедление роста экспорта и повышение ставки НДС.

экономика

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