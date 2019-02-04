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17:03

ВВП России превзошел прогнозы аналитиков

экономика

17:03

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Фото: deositphotos/Rangizzz

Рост ВВП России за 2018 год, по первой оценке, составил 2,3 процента. Эти данные следуют из сообщения Росстата. Однако министерство экономики и развития ожидало в 2018 году рост ВВП на 2 процента.

Объем ВВП в 2018 году составил в текущих ценах 103 триллиона 626,6 миллиарда рублей. Индекс-дефлятор ВВП за прошедший год по отношению к ценам 2017 года составил 110 процентов, заявляет Росстат.

Наибольший рост по итогам 2018 года был зафиксирован в деятельности гостиниц и предприятий общепита (+6,1 процента), в финансовой и страховой деятельности (+6,3 процента), в сфере строительства (+4,7 процента), добыче полезных ископаемых (+3,8 процента) и сфере госуправления, обеспечения военной безопасности и социального обеспечения (+3,5 процента).

Наибольшее падение отмечается в сфере сельского и лесного хозяйств, охоты, рыболовства и рыбоводства (-2 процента) и деятельности домашних хозяйств как работодателей (-2 процента).

экономика

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