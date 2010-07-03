Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики РФ

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Всемирный банк прогнозирует в 2019 году замедление роста российской экономики до 1%. Это следует из доклада Всемирного банка об экономике стран региона Европы и Центральной Азии за октябрь.

Также ВБ также понизил прогноз роста ВВП России на 2020 год с 1,8% до 1,7%. Эксперты банка считают, что в 2021 году рост составит 1,8%.

По данным специалистов, на замедлении экономического роста России сказывается несколько факторов, на которые, в свою очередь, влияет продление экономических санкций.

Среди этих факторов слабые инвестиции и низкий рост торговли, снижение промышленной активности из-за соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, загрязнение основных нефтепроводов в Европу, что привело к нарушению производства энергии.

Также негативно сказалось снижение объема розничных продаж из-за повышения НДС и ужесточение денежно-кредитной политики.

Несмотря на все это, Всемирный банк выделяет начало реализации национальных проектов как один из факторов, способных поддержать рост экономики России в 2020 году.

Эксперты считают, что техническая рецессия в экономике России может быть зафиксирована уже в 2019 году. Объясняется это жесткой налоговой и денежно-кредитной политикой.

Росстат оценил рост ВВП России по итогам I квартала 2019 года в 0,5% год к году. По мнению экспертов, рост пришелся только на крупные предприятия и госсектор, так как анализ реестра малых и средних предприятий (МСП) говорит о том, что экономическая активность в стране снижается, а не растет.

В частности, по итогам первых шести месяцев года число работников МСП сократилось на 1,6% год к году, а количество малых и средних предприятий – на 7-8% год к году.

В феврале Росстат сообщил о рекордном росте экономики страны. По оценкам ведомства, рост ВВП России за 2018 год составил 2,3%. По итогам прошлого года, наибольший рост был зафиксирован в деятельности гостиниц и предприятий общепита, в страховании и строительстве, а также в сферах госуправления, обеспечения военной безопасности и соцобеспечения.