Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 декабря, 19:48

Политика

Суд приговорил к 12 годам экс-сотрудника МИД за передачу секретных сведений США

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

Мосгорсуд приговорил к 12 годам лишения свободы бывшего сотрудника МИД России Арсения Коновалова за передачу секретных сведений США, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Коновалов был признан виновным в госизмене. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Также суд приговорил его к штрафу в размере 100 тысяч рублей и ограничению свободы на 1 год.

Экс-сотрудник МИД был задержан в марте 2024 года за сотрудничество с иностранными спецслужбами. Установлено, что во время долгосрочной командировки в США он за денежное вознаграждение инициативно передал американской разведке секретные сведения.

Ранее житель Севастополя был задержан по подозрению в совершении государственной измены из-за сбора данных о ПВО. Известно, что мужчину завербовал через мессенджер Telegram сотрудник разведки Минобороны Украины. Действуя по заданию куратора, задержанный собирал и передавал Украине полученные сведения.

Читайте также


судыполитика

Главное

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика