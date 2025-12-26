Суд приговорил к 12 годам экс-сотрудника МИД за передачу секретных сведений США

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

Мосгорсуд приговорил к 12 годам лишения свободы бывшего сотрудника МИД России Арсения Коновалова за передачу секретных сведений США, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Коновалов был признан виновным в госизмене. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Также суд приговорил его к штрафу в размере 100 тысяч рублей и ограничению свободы на 1 год.

Экс-сотрудник МИД был задержан в марте 2024 года за сотрудничество с иностранными спецслужбами. Установлено, что во время долгосрочной командировки в США он за денежное вознаграждение инициативно передал американской разведке секретные сведения.

Ранее житель Севастополя был задержан по подозрению в совершении государственной измены из-за сбора данных о ПВО. Известно, что мужчину завербовал через мессенджер Telegram сотрудник разведки Минобороны Украины. Действуя по заданию куратора, задержанный собирал и передавал Украине полученные сведения.