10 октября, 09:49Происшествия
Жителя Севастополя задержали за сбор данных о ПВО
Фото: depositphotos/Grigorenko
Житель Севастополя задержан по подозрению в совершении государственной измены из-за сбора данных о ПВО, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.
Как пояснили в службе, мужчина был завербован через мессенджер Telegram сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. Действуя по заданию куратора, он собирал и передавал Украине сведения о местах дислокации средств ПВО в Крыму и Севастополе.
По факту госизмены возбуждено уголовное дело. В настоящий момент фигурант арестован на два месяца.
Ранее в Крыму задержали россиянина за передачу украинским спецслужбам данных о расположении двух ЗРК С-300. По данным ФСБ, житель полуострова также был завербован Главным управлением разведки Минобороны Украины.
Против мужчины возбудили дело по статьям о незаконном обращении с взрывчатыми веществами и государственной измене.