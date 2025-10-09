Сотрудничавший с "Азовом" подросток из Красноярска отправлен под домашний арест

Фото: телеграм-канал "Следком"

Суд отправил под домашний арест 17-летнего жителя Красноярска, подозреваемого в передаче данных "Азову" (организация признана в РФ террористической и запрещена). Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Как уточнили в ведомстве, избранная мера пресечения будет действовать 2 месяца.

Подросток был задержан 8 октября. Следователи выяснили, что в апреле 2024 года юноша, общаясь в мессенджере с участником запрещенной организации, вступил в ее ряды для борьбы против действующего в России политического режима.

В частности, он был готов участвовать в деятельности батальона "Азов" и размещать в публичных местах его символику и атрибуты.

Кроме того, в 2025 году подросток передавал сведения о штабе волонтерского отряда, который помогал российским военнослужащим. Также он предоставил личные данные своего родственника-военнослужащего, находящегося в зоне боевых действий.

