Депутаты ГД от КПРФ предложили сократить рабочее время россиян до 6 часов в день

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутаты от КПРФ планируют внести в Госдуму законопроект, который позволит сократить рабочее время россиян до 6 часов в день. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на соответствующий законопроект.

В пояснительной записке говорится, что нормальная продолжительность рабочего времени в неделю не должна превышать 30 часов при условии пятидневной рабочей недели.

Также документ предлагает пропорционально уменьшить рабочее время для несовершеннолетних работников в возрасте до 16 и от 16 до 18 лет соответственно, для инвалидов первой и второй групп, для женщин, для работающих в сельской местности, для педагогов и работников с опасными или вредными условиями труда. Они смогут трудиться не более 24 часов в неделю.

Законодательная инициатива, уверены депутаты, позволит нарастить производительность труда, повысить уровень жизни, уменьшить уровень стресса и выгорание работников, снизит заболеваемость и число больничных, а также позволит работникам уделить больше времени на образование, что приведет к повышению их уровня дохода. Также люди станут проводить освободившееся время с семьей, что положительно скажется на демографии, говорится в документе.

"Это поднимет средний уровень зарплат в стране и поддержит рост экономики", – заявил один из авторов законопроекта, депутат Юрий Афонин в беседе с журналистами.

Он уверен, что сейчас большинство граждан перегружено работой. По замыслу депутата, работа сверх 30 часов в неделю должна оплачиваться как сверхурочный труд. По словам Афонина, 40-часовая рабочая неделя была введена в России свыше 30 лет назад, но за это время успела вырасти производительность труда, автоматизация, роботизация и появились системы искусственного интеллекта.

"Поэтому 30 часов – это и есть нормальная продолжительность рабочей недели для современного человека", – резюмировал депутат.

Ранее стало известно, что в январе 2026 года россияне будут работать всего 15 дней из 31. Таким образом, следующий месяц станет самым "нерабочим" с 2021 года. Это не скажется на размере оклада, однако при сдельной оплате труда размер зарплаты будет зависеть от того, какое количество услуг оказано или продукции произведено.

политикаобщество

