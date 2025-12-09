Форма поиска по сайту

09 декабря, 17:48

Общество
Эксперт Орлова: синдром "достигаторства" может вызвать стресс и подорвать здоровье

Эксперт рассказала, как синдром "достигаторства" влияет на здоровье

Фото: 123RF.com/moodboard

Россияне под влиянием синдрома "достигаторства" могут получить хронический стресс и подорвать свое здоровье. Об этом рассказала "Известиям" директор по страховым продуктам и развитию клиентского опыта компании Гульнара Орлова.

По ее словам, зачастую работа занимает большую часть жизни амбициозных людей, превращаясь в бесконечный марафон. Это нарушает границы между активностью и отдыхом, а также вызывает повышенную выработку гормона стресса кортизола. Из-за таких изменений возникают скачки давления, сбои в обмене веществ организма и нарушения сна, отметила Орлова.

Культура постоянного успеха транслируется в соцсетях и усиливает два связанных психологических состояния: синдром FOMO (страх упустить возможности. – Прим. ред.) и синдром "достигаторства". По мнению эксперта, в таких случаях человек перестает получать радость от профессиональных успехов и начинает воспринимать их в качестве обязательного этапа к следующей ступени.

Орлова подчеркнула, что это ведет к истощению дофаминовой системы, ответственной за чувство удовольствия, и хроническому стрессу. В такие моменты организм начинает жить в режиме тревоги, а отдых человек воспринимает как потерю времени.

Достичь успешной карьеры без здорового организма невозможно, добавила эксперт. По ее мнению, свое тело нужно воспринимать в качестве системы, работающей в долгосрочной перспективе.

Кроме того, Орлова рассказала, что хронический стресс вызывает спазмы сосудов, сгущение крови, повышает риск инсультов, инфарктов и гормональных нарушений.

"Для сохранения энергии и концентрации нужно встраивать в ежедневную рутину базовые привычки: регулярный сон не менее восьми часов, сбалансированное питание, физическую активность и короткие паузы в течение дня. Эти меры снижают уровень стресса и помогают мозгу восстанавливаться", – отметила эксперт.

Она также посоветовала в один из дней недели не отвечать на звонки и уделить время заботе о себе. Например, отправиться на прогулку, помедитировать или заняться дыхательными практиками.

Орлова напомнила, что здоровье не мешает амбициям, а является гарантией их реализации. Именно поэтому важно планировать не только рабочие дни, но и отдых. В противном случае погоня за успехом превратится в борьбу за свое самочувствие.

Ранее россиянам рассказали, что эффект Хоторна (психологическое явление, при котором человек изменяет свое поведение, если знает, что за ним наблюдают. – Прим. ред.) обеспечивает краткосрочный результат в работе и вызывает большой стресс. Когда человек находится не под его влиянием, то продуктивность возвращается на прежний уровень или может упасть.

Кроме того, постоянное наблюдение заставляет работать симпатическую нервную систему по принципу "бей или беги". Это приводит к повышению кортизола, тревожности и даже паранойе.

