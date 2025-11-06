Психолог Евстигнеев: эффект Хоторна в работе краткосрочен и вызывает большой стресс

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Эффект Хоторна (психологическое явление, при котором человек изменяет свое поведение, если знает, что за ним наблюдают. – Прим. ред.) дает кратковременный результат в работе и имеет побочные эффекты. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев.

По мнению специалиста, рассматривать его как надежный инструмент для долгосрочного повышения эффективности – все равно, что полагаться исключительно на адреналин. Суть эффекта Хоторна заключается не столько в факте наблюдения, сколько в его символическом значении.

"Когда за нами смотрят, мы подсознательно считываем это как: "Моя работа важна", "Ко мне проявляют интерес", "От меня чего-то ждут". Этот всплеск собственной значимости, новизны и социального внимания является главным мотивирующим фактором", – объяснил Евстигнеев.

В такие моменты мозг получает заряд нейромедиаторов, включая дофамин, связанный с мотивацией и предвкушением награды, продолжил он, обратив внимание на две ключевые проблемы.

Во-первых, краткосрочность. По словам психолога, как только наблюдение становится привычным и теряет новизну, эффект угасает. Продуктивность возвращается к прежнему уровню или даже падает из-за накопленного напряжения.

Во-вторых, такой метод вызывает сильный стресс, подчеркнул эксперт, пояснив, что постоянное наблюдение активирует симпатическую нервную систему по принципу "бей или беги", что приводит к повышению уровня кортизола и может вызвать тревожность, выгорание и даже паранойю. В результате вместо повышения продуктивности получается истощенный и демотивированный сотрудник.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Поэтому урок, который нужно извлечь из Хоторнского эксперимента, иной: людям важны внимание, чувство значимости и вовлеченность. Но достигать этого нужно не через надзор, а здоровую корпоративную культуру, обратную связь и признание.

Среди более экологичных и научно обоснованных методов повышения концентрации и продуктивности специалист выделил два подхода, основанных на понимании работы мозга. Один из них – техника "Помодоро" (метод управления временем, при котором работа разбивается на интервалы. – Прим. ред.), предполагающая способ работы в гармонии с нейрофизиологией.

Психолог отметил, что префронтальная кора мозга, отвечающая за концентрацию и волевой контроль, быстро истощается. Тогда как работа короткими и сфокусированными интервалами, обычно по 25 минут, с последующими короткими перерывами в 5 минут, позволяет этому ресурсу восстанавливаться.

При этом важно, чтобы перерыв был не просто отдыхом, а сознательным переключением внимания, позволяющим нейронным сетям "остыть" и подготовиться к следующему этапу работы.

"Это предотвращает умственное утомление и поддерживает стабильно высокий уровень концентрации в течение дня", – заявил эксперт.

Еще один метод – эффект Зейгарник (психологический феномен, при котором незавершенные или прерванные задачи запоминаются лучше, чем завершенные. – Прим. ред.). Данную методику лучше использовать для борьбы с прокрастинацией, считает психиатр.

"Надо просто начать: например, написать первый абзац, сделать один звонок, набросать план. "Открыв" эту задачу в своем сознании, человек создает напряжение, которое будет подталкивать к ее завершению", – заключил Евстигнеев.

Ранее HR-эксперт Наталья Маслова рассказала, что open space может оказать продуктивное влияние на сотрудников творческих профессий или отделов продаж. По ее словам, фоновые разговоры и движение вокруг заряжают энергией и стимулируют активность.

Она объяснила, что на продуктивность сотрудников влияют дизайн офисов и обстановка. Речь идет о "гигиенических факторах" – базовых условиях, которые косвенно воздействуют на эффективность. Например, красный цвет бодрит, но вызывает усталость, а белый создает ощущение легкости.