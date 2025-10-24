Психолог Сулим рекомендовала обсуждать организацию рабочего места на собеседовании

Формат open space окончательно устарел: компании создают офисы-трансформеры, отметили эксперты. Как меняются рабочие пространства в 2025 году и как это влияет на сотрудников, разбиралась Москва 24.

"Идея отживает"

Современные офисы утрачивают сходство с традиционными рабочими пространствами: компании массово переосмысливают подход к организации workspace, создавая места для общения и творчества, сообщает газета "Известия" со ссылкой на архитектора Георгия Карпенко.

"Можно сказать, что эпоха классического open space (когда рабочие места расположены в общем зале без перегородок или с их минимальным количеством. – Прим. ред.) и cubicles (при котором рабочий стол огорожен низкими перегородками. – Прим. ред.) действительно закончилась. Хотя все эти типологии продолжают жить с нами – в этом и красота архитектуры, что все, что когда-либо было придумано, так или иначе остается", – сказал он.

Эксперт объяснил, что на сегодняшний день компании возвращают сотрудников с удаленки. И хотя тренд на нее существовал задолго до пандемии, реальный опыт работы вне офиса оказался не таким успешным.

"Человек, находясь дома, вынужден менять свое состояние сам таким образом, чтобы ему казалось, что он находится на работе", – отметил эксперт.

При этом, по словам Карпенко, сотрудники теперь возвращаются в кардинально другие офисы. Вместо огромных залов с рядами столов появляются "узлы" – компактные зоны для разных отделов, объединенные общими кухнями, лаунжами и переговорными.





Георгий Карпенко архитектор Раньше место работы воспринималось как фабрика, где люди выполняли одну и ту же задачу. Сейчас происходит трансформация офиса в место, где функциональная составляющая не является первоочередной. <…> Работа занимает треть жизни человека. Если относиться к офису исключительно функционально, мы теряем чувство креатива и удовлетворения жизнью.

Эксперт подчеркнул, что возвращение в офис – это не просто решение руководства, а ответ на реальные потребности людей. После кратковременного всплеска продуктивности на удаленке стало ясно: для многих процессов, особенно в креативных сферах, нужно живое взаимодействие.

"Люди хотят возвращаться в пространство, где сочетается множество разных функций. И когда пространство представляет собой не огромную площадь, занятую столами, а набор различных сценариев, в которых интересно находиться и открывать что-то новое, то человеку становится намного интереснее пребывать там", – отметил эксперт.





"Гигиенические факторы"

Дизайн офиса и обстановка действительно влияют на продуктивность сотрудников, отметила в разговоре с Москвой 24 HR-эксперт Наталья Маслова.

"Это так называемые гигиенические факторы – базовые условия, которые косвенно воздействуют на эффективность. В частности, важную роль играет цветовая гамма: например, агрессивный красный оттенок может сначала бодрить и заряжать энергией, но со временем вызывает усталость и потребность в более комфортной атмосфере", – объяснила она.

В свою очередь, белый цвет и воздушное пространство создают ощущение легкости, что особенно заряжает сотрудников в пасмурные дни, отметила эксперт.





Наталья Маслова HR-эксперт Организация пространства также значима и зависит от психотипа. Интровертам, работающим с аналитикой и цифрами, нужна тишина для концентрации, поэтому оптимальны закрытые пространства или кабинки с перегородками, которые помогают сосредоточиться в окружении людей.

При этом для творческих профессий или отделов продаж open space оказывается более продуктивным – фоновые разговоры и движение вокруг заряжают энергией и стимулируют активность. Креативно организованное пространство помогает генерировать новые идеи, подчеркнула специалист.

"Гигиенические факторы часто недооценивают, хотя они играют важную роль. Например, как HR-специалист, я обращаю внимание на организацию личного пространства. Если у сотрудника, работающего с цифрами, на столе беспорядок, это может косвенно указывать на его неорганизованность", – добавила Маслова.

Психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим отметила: несмотря на то что организация офисного пространства напрямую влияет на продуктивность, подход к обустройству всегда должен быть индивидуальным.

"Есть люди, которым необходимо общение и прямой контакт с коллегами, – для них идеален open space, где они видят свою зону, могут свободно перемещаться и взаимодействовать с командой. Сотрудники-интроверты же предпочитают уединение и закрытые пространства с минимальным количеством людей вокруг", – сказала она в беседе с Москвой 24.

Выбор стиля и дизайна офиса зависит от типа компании и создаваемой атмосферы. Например, IT-организации часто выбирают расслабленную творческую среду с мебелью в оригинальном дизайне – уютными креслами, нестандартными столами и зонами для неформального общения. В то же время финансовые или бухгалтерские структуры требуют строгого порядка и четкой организации, что соответствует характеру работы, заметила психолог.





Софья Сулим психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии При этом open space не универсальное решение, а всего лишь ориентир. Эффективность зависит от организации: даже интроверт может комфортно работать в открытом пространстве, если сохраняется ощущение личной территории.

"Ключ к повышению продуктивности – понимание потребностей сотрудников. Уже на этапе собеседования можно спрашивать кандидатов о предпочтениях в организации рабочего пространства, что поможет вывести усредненную статистику по компании", – сказала специалист.

При этом внешний порядок действительно положительно влияет на внутреннее состояние, но важно помнить: его создает сам сотрудник, а не офис. Комфортная среда – это ощущение себя на своем месте, поэтому при продумывании дизайна важно понимать, кто будет работать в пространстве, и следовать их потребностям. Именно это становится главным фактором повышения продуктивности, заключила Сулим.