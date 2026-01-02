Сугробы в столичном регионе вырастут на 3–5 см за сутки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сугробы в Московском регионе увеличатся на 3–5 сантиметров за сутки, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, во второй половине пятницы, 2 января, начнется снегопад умеренной интенсивности с ухудшением видимости до 3–4 километров, который уже накрыл Смоленщину и Брянщину.

"В результате твердых осадков завтра (3 января 2026 года. – Прим. ред.) сугробы в Москве и Подмосковье вырастут еще на 3–5 сантиметров", – подчеркнул синоптик.

Он уточнил, что утром 2 января высота снежного покрова на опорной метеостанции ВДНХ составила 21 сантиметр, на Балчуге – 20, в Тушине – 24. В Московской области самые большие сугробы зафиксировали в Волоколамске, Клину и Черустях (25 сантиметров), Дмитрове (24 сантиметра), Наро-Фоминске (23 сантиметра), Серпухове (21 сантиметр) и Можайске (20 сантиметров).

Ранее метеоролог Александр Ильин заявил, что морозы не отступят в столице после Нового года. К Рождеству ночные температуры могут опуститься до минус 17–23 градусов. Таким образом, между Новым годом и Рождеством ожидается устойчивая морозная и снежная зима без существенных потеплений.