Лавров призвал СМИ более подробно изучить ситуацию вокруг Бучи

Глава МИД России Сергей Лавров призвал иностранных журналистов более подробно изучить инцидент вокруг Бучи. Об этом он заявил в интервью France TV.

"Призываю вас к тому, чтобы хотя бы изучить этот вопрос. Буча – это очень известный случай. Запад сейчас всячески пытается забыть про него. И журналисты, всегда славившиеся своей дотошностью, как в рот воды набрали", – отметил министр.

Лавров подчеркнул, что российская сторона уже 4 года пытается узнать имена людей, чьи тела были показаны журналистам BBC. Глава МИД также задался вопросом, почему украинские власти и западные СМИ обвинили российскую армию в военных преступлениях в Буче в Киевской области.

В Минобороны РФ заявляли о непричастности ВС РФ к убийству мирных граждан и отмечали, что ни один житель населенного пункта не пострадал за время нахождения там военнослужащих России.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что украинская версия событий в городе Буче является инсценировкой, дезинформацией и ложью. Он отмечал, что после истории с Бучей киевский режим продолжил инсценировать подобные события.

Между тем МИД РФ требовал от международных организаций добиться расследования событий в Буче. В частности, ведомство попросило установить точные имена жертв, время и причину их гибели, наличие следов перемещения тел, а также списки ответственных за эту провокацию лиц.