01:50

Политика

Лавров призвал СМИ более подробно изучить ситуацию вокруг Бучи

Фото: kremlin.ru

Глава МИД России Сергей Лавров призвал иностранных журналистов более подробно изучить инцидент вокруг Бучи. Об этом он заявил в интервью France TV.

"Призываю вас к тому, чтобы хотя бы изучить этот вопрос. Буча – это очень известный случай. Запад сейчас всячески пытается забыть про него. И журналисты, всегда славившиеся своей дотошностью, как в рот воды набрали", – отметил министр.

Лавров подчеркнул, что российская сторона уже 4 года пытается узнать имена людей, чьи тела были показаны журналистам BBC. Глава МИД также задался вопросом, почему украинские власти и западные СМИ обвинили российскую армию в военных преступлениях в Буче в Киевской области.

В Минобороны РФ заявляли о непричастности ВС РФ к убийству мирных граждан и отмечали, что ни один житель населенного пункта не пострадал за время нахождения там военнослужащих России.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что украинская версия событий в городе Буче является инсценировкой, дезинформацией и ложью. Он отмечал, что после истории с Бучей киевский режим продолжил инсценировать подобные события.

Между тем МИД РФ требовал от международных организаций добиться расследования событий в Буче. В частности, ведомство попросило установить точные имена жертв, время и причину их гибели, наличие следов перемещения тел, а также списки ответственных за эту провокацию лиц.а оказалась команда только одного телеканала для освещения событий в Буче.

Читайте также


Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

Как правильно подготовить кондиционер к летнему сезону?

Необходимо обязательно вызвать мастера для глубокой чистки

Самостоятельно владелец техники может только очистить фильтры

Читать
закрыть

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

