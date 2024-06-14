Путин: провокация в Буче была нужна Украине для объяснения отказа от договоренностей с РФ

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События, которые произошли в Буче весной 2022 года, были необходимы Украине для того, чтобы объяснить отказ от договоренностей с РФ, несмотря на то что во время переговоров стороны смогли достичь компромисса. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ.

Российский лидер напомнил, что 29 марта 2022 года Россия отвела войска от Киева, так как РФ убедили в необходимости создания условий для завершения переговоров. Он также уточнил, что Россию уверяли в том, что нельзя одной из сторон подписывать подобные соглашения "с пистолетом у виска". Однако на эти условия российская сторона согласилась, добавил президент.

"Однако на следующий день после отвода российских войск от Киева руководство Украины приостановило свое участие в переговорном процессе, устроив известную провокацию в Буче. И отказалось от подготовленного варианта договоренностей. Путь к миру опять был отвергнут", – заявил глава государства.

Путин подчеркнул, что до провокации, во время переговоров 2022 года, государствам удалось урегулировать даже неразрешимые вопросы.

В 2022 году украинские власти и западные СМИ обвинили российскую армию в военных преступлениях в Буче в Киевской области. В Минобороны РФ заявили о непричастности ВС РФ к убийству мирных граждан и отметили, что ни один житель населенного пункта не пострадал за время нахождения там военнослужащих России.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что украинская версия событий в городе Буче является инсценировкой, дезинформацией и ложью. Он отмечал, что после истории с Бучей киевский режим продолжил инсценировать подобные события.

Между тем МИД РФ потребовал от международных организаций добиться расследования событий в Буче. В частности, ведомство попросило установить точные имена жертв, время и причину их гибели, наличие следов перемещения тел, а также списки ответственных за эту провокацию лиц.

