Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российский МИД требует от международных структур прекратить покрывать киевский режим и добиться тщательного расследования событий в Буче. Об этом говорится в комментарии официального представителя министерства Марии Захаровой, размещенном на сайте дипломатического ведомства.

"3 апреля исполняется два года с момента, когда режим (президента Украины Владимира. – Прим. ред.) Зеленского и его западные кураторы устроили в городе Буча Киевской области кровавую инсценировку якобы массового убийства местных жителей российскими военнослужащими. Постановка получилась "топорной", – рассказала Захарова.

Поэтому Москва в очередной раз требует установить точные имена жертв, время и причину их гибели, наличие следов перемещения тел, а также списки ответственных за эту провокацию лиц. Попытки Киева отметить вторую годовщину трагедии означают лишь попытку отвлечь от тяжелого положения страны и ситуации на фронте, добавила представитель МИД.

Многочисленные запросы РФ в международные организации об установлении всех обстоятельств случившегося остаются без ответа, заключила она.

Ранее Захарова уже рассказывала, что отсутствие реакции профильных организаций на запросы России о погибших в Буче говорит об инсценировке Киева. По ее мнению, в этом принимали участие Великобритания и США. Она уточняла, что за основу этой постановки была взята провокация Третьего рейха в Немерсдорфе 1944 года.

