Украинский конфликт не является войной США, заявил американский лидер Дональд Трамп. Таким образом он прокомментировал слова канцлера Фридриха Мерца.

Немецкий политик ранее отметил, что война Вашингтона и Тегерана не относится к Берлину.

"Когда я услышал, как глава Германии говорит про Иран, что это не ее война, я ответил: "Ну, Украина – это тоже не наша война, но мы помогли", – подчеркнул Трамп, беседуя с журналистами в Белом доме.

Он добавил, что счел заявление немецкого министра "чрезвычайно неуместным".

Ранее Трамп заявил, что Москва и Киев приближаются к договоренностям об урегулировании конфликта на Украине. Президент США добавил, что рассчитывает на встречу Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы те заключили сделку.

При этом конфликт на Украине может завершиться на основе международно оформленной договоренности в виде капитуляции киевского режима, отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова.