Юрист Багян: плоды соседского дерева можно срывать со свисающих на участок веток

Россияне имеют право срывать плоды с деревьев соседей, если ветки растений свисают над их территорией. Об этом изданию "Абзац" заявил юрист и общественный деятель Сергей Багян.

Эксперт отметил, что права на урожай зависят от того, где именно находится дерево и его части. Если растение посажено за забор, то фактически оно перестает быть закрытой собственностью и его плоды может собирать любой прохожий.

"Надо исходить из концепции, что если дерево на вашем участке, а ветки заходят на участок соседа, то сосед имеет право срывать эти плоды. Нарушением это считаться не будет", – подчеркнул Багян.

Однако он уточнил, что наличие права сорвать фрукт не позволяет повреждать само дерево. Намеренное нанесение урона или спил чужих веток может расцениваться как причинение имущественного вреда.

Во избежание споров с соседями юрист рекомендовал сажать деревья подальше от границ участков. Он рассказал, что в некоторых садоводческих некоммерческих товариществах могут даже потребовать спилить дерево, если оно противоречит общей концепции и мешает другим.

Более того, продолжил Багян, сбор плодов непосредственно на чужом участке без разрешения может считаться административным правонарушением. Но в случае с нависающими ветками закон встает на сторону владельца земли, над которой они находятся.

Ранее председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин напомнил россиянам о штрафе до 10 тысяч рублей за сорняки и высокую траву на даче. Он пояснил, что заросший участок представляет угрозу для соседей в пожароопасный период.