02 апреля, 19:56

МВД напомнило об ответственности за выращивание вьюнка

Фото: Getty Images/DeAgostini

Растение ипомея трехцветная, называемое также вьюнком или утренней славой, содержит в себе наркотическое вещество и запрещено в России. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Как подчеркнуло ведомство, некоторые СМИ начали распространять сведения отдельных правозащитников, которые отмечали уголовную ответственность за выращивание растения. Однако МВД указало, что это не является нововведением.

"Постановка под контроль растений ипомея трехцветная, турбина щитковидная и гармала, содержащих наркотические вещества эргин и гармин, обусловлена необходимостью предотвращения их незаконного культивирования и оборота на территории Российской Федерации", – говорится в сообщении.

На официальном портале правовой информации размещено постановление правительства "О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации". Оно начало действовать 17 февраля 2024 года.

МВД отметило, что документ предполагает введение мер в отношении 10 наркотических и двух психотропных веществ, а также трех наркосодержащих растений, которые вносятся в список запрещенных. Туда включена и ипомея трехцветная.

Ранее адвокат Олеся Слезкина рассказала, что за выращивание на дачном участке шалфея предсказателей (Salvia divinorum) россиянам грозит административная и уголовная ответственность с лишением свободы на срок до восьми лет.

Лекарственный и декоративный шалфей выращивать можно. При большом количестве шалфея предсказателей на участке начинает действовать статья о незаконном культивировании запрещенных растений.

