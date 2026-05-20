Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 04:12

Политика
Главная / Новости /

SC: Европа оказалась в изоляции из-за визита Путина в Китай

Визит Путина в Китай загнал Европу в изоляцию – СМИ

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Европа оказалась в изоляции на фоне визита Владимира Путина в Китай. Таким мнением поделился политический обозреватель Лоренцо Пачини в статье для издания Strategic Culture.

"На фоне этой глобальной перестройки Европа оказалась в чрезвычайно уязвимом положении, страдая от хронического стратегического дефицита, который лишает ее возможности выступать в качестве самостоятельного игрока в решении важнейших международных вопросов", – указал Пачини.

Он считает, что на сегодня Россия, США и Китай способны сформировать новый мировой порядок, в котором Европа окажется в позиции подчиненного, а не лидера.

Путин прибыл в Пекин с официальным визитом 19 мая. В столице Китая его встретили представители принимающей стороны.

Основные мероприятия в рамках двухдневного визита запланированы на 20 мая. Сначала пройдет торжественная церемония встречи российской делегации на площади Тяньаньмэнь, после чего в Доме народных собраний состоятся переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Поездка российского лидера в Китай посвящена 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. По итогам встреч в различных форматах ожидается подписание около 40 документов.

Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом

Читайте также


политика

Главное

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

Накроет ли мир новая разрушительная пандемия?

Нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы

Сейчас ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS CoV 2

Читать
закрыть

Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах?

Программа направлена на укрепление физического здоровья и формирование характера

Эксперты уверены: многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно

Читать
закрыть

Как найти комфортную подработку?

Важно оценивать, насколько деятельность окупает вложенные ресурсы

Стоит выбирать направления, которые помогают развивать полезные навыки на будущее

Читать
закрыть

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика