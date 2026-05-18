18 мая, 16:45

Ушаков заявил, что РФ и КНР во время визита Путина подпишут около 40 документов

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Россия и Китай в ходе визита Владимира Путина в КНР подпишут порядка 40 документов. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, 21 документ планируется подписать в присутствии лидеров двух стран, а остальные будут просто объявлены на церемонии.

"Будут подписаны межправительственные, межведомственные, коммерческие документы. И они касаются углубления сотрудничества в промышленной, торговой, транспортной, строительной, образовательной и кинематографической областях, в сфере атомной энергетики, взаимодействия между информагентствами", – приводит слова Ушакова РИА Новости.

Он также добавил, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры в узком и расширенном составах. В рамках первых планируется обсудить наиболее важные и чувствительные вопросы двухсторонних отношений между странами. Также внимание предполагается уделить сотрудничеству в сфере углеводородов и вопросам, связанным с проектом газопровода "Сила Сибири-2".

С российской стороны в контактах в узком составе будут участвовать вице-премьеры и представители администрации президента. Также на эту встречу пригласят несколько федеральных министров и представителей крупного бизнеса. Встреча в расширенном составе охватит 39 человек, добавил Ушаков.

Кроме того, Путин и Си Цзиньпин планируют встретиться за чаем. К лидерам присоединяться всего лишь по 4 человека с каждой стороны. В рамках этой встречи будут подняты актуальные вопросы международной повестки. Вместе с тем главы государств примут участие в торжественной церемонии открытия Годов образования России и Китая (2026–2027 год).

По итогам переговоров планируется подписание Совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних межправительственных, межведомственных и других документов. Кроме того, должно состояться выступление министров иностранных дел двух стран Сергея Лаврова и Ван И по вопросам внешнеполитического взаимодействия.

Путин посетит Китай с официальным визитом 19–20 мая. Его поездка будет приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

В российскую делегацию войдут вице-премьеры, в том числе Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко, а также министры Сергей Лавров, Оксана Лут, Ольга Любимова, Андрей Никитин и другие.

Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом по приглашению Си Цзиньпина 19–20 мая

