Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая, 18:04

Происшествия

17-летняя девушка погибла при атаке ВСУ на автобус в ЛНР

Фото: МАХ/"Леонид Пасечник"

17-летняя девушка погибла при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на рейсовый микроавтобус Лисичанск – Северодонецк в Луганской Народной Республике, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем канале в MAX.

По его словам, через 10 дней ей должно было исполниться 18 лет. Пасечник выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшей.

"Смерть невинных детей не может остаться безнаказанной: киевский режим должен ответить за каждое преступление", – заявил он.

Кроме того, ранения в результате удара получили 3 человека. На место ЧП оперативно прибыли медики. Пострадавшие были доставлены в больницу. Глава ЛНР пожелал раненым скорейшего выздоровления.

По словам Пасечника, украинский дрон прицельно ударил по гражданскому транспорту и мирному населению.

Ранее свыше 60 домов в Севастополе получили повреждения при массированной атаке ВСУ. По словам директора департамента общественной безопасности города Алексея Краснокутского, всего силы ПВО сбили 64 беспилотника. Погибших и пострадавших нет.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика