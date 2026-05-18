Досрочный период проведения ОГЭ завершился в Москве

В Москве завершился досрочный период проведения основного государственного экзамена (ОГЭ), который проходил с 21 апреля по 18 мая, сообщила пресс-служба департамента образования и науки столицы.

Отмечается, что в нем приняли участие более 100 столичных школьников.

Досрочный этап доступен для учеников девятых классов, которые не имеют академической задолженности, освоили учебный план, прошли итоговое собеседование по русскому языку, а также имеют уважительную причину для невозможности участия в основном периоде государственной итоговой аттестации (ГИА).

К таким причинам, например, относятся участие в спортивных соревнованиях, олимпиадах или медицинские показания при наличии документального подтверждения.

Школьники, которые планировали поступать в колледж, сдавали только два экзамена – по русскому языку и математике. Желающие продолжить обучение в 10-м классе, написали ОГЭ по 4 предметам: русскому языку, математике и двум дисциплинам по выбору – физике, истории, биологии, географии, литературе, обществознанию, химии или иностранным языкам.

Кроме того, участники с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды могли по желанию выбрать для сдачи только два обязательных предмета – русский язык и математику. Также уточняется, что в 2026 году столичные девятиклассники впервые сдавали биологию и историю не в письменной форме, а на компьютерах.

Ранее сообщалось, что для выпускников 9-х классов с 2028 года станет обязательным устный экзамен по истории. Однако перед введением новой формы аттестации планируется провести обсуждение с педагогами, учащимися и экспертами.