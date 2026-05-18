Путин в Китае увидится с инженером, встречавшим его в 2000 году

В ходе визита в Китай Владимир Путин увидится с инженером, который еще ребенком встречал российского лидера во время его первого визита в КНР в качестве президента в 2000 году. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

Он пояснил, что после церемонии открытия годов образования в программе запланирован небольшой перерыв, во время которого президент в своей резиденции встретится с китайским инженером по имени Пэн Пай.

Этот мальчик вырос, получил университетское образование в Москве и сейчас работает в одной из крупных компаний КНР. Ушаков добавил, что эта встреча будет символичной.

Путин посетит Китай с официальным визитом 19–20 мая. Поездка будет приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

В состав российской делегации войдут вице-премьеры, в том числе Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко, а также министры Сергей Лавров, Оксана Лут, Ольга Любимова, Андрей Никитин и другие.

В ходе визита российская и китайская стороны подпишут около 40 документов. Уточнялось, что переговоры пройдут в узком и расширенном составах.