Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая, 17:44

Транспорт
Главная / Новости /

AFP: кенгуру нарушил железнодорожное движение в Бельгии

Кенгуру нарушил железнодорожное движение в Бельгии

Фото: 123RF.com/funniefarm5

Кенгуру, который неожиданно появился у железнодорожных путей в бельгийской провинции Восточная Фландрия, привел к нарушению движения на путях. Об этом сообщает AFP со ссылкой на ж/д оператора Infrabel.

По словам представителя компании Фредерика Сакре, информация о появлении животного поступила примерно в 09:00 (10:00 по московскому времени. – Прим. ред.). Инцидент произошел на небольшой линии ж/д путей в районе деревни Зингем. Движение было затруднено примерно на час.

Как указал Сакре, полиция попыталась поймать кенгуру, но не смогла, поэтому позвали ветеринара, который "оказался более способным". Информации о том, как животное оказалось на участке путей и откуда оно появилось, нет.

Ранее в Чехии бобр захватил частный пруд и напал на его владельцев. По данным СМИ, млекопитающее проявило агрессию в отношении собаки и дочери хозяина земельного участка. Прибывшие на место пожарные попытались поймать зверя, однако тот вновь проявил враждебность и сбежал.

Читайте также


животныетранспортза рубежом

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика