AFP: кенгуру нарушил железнодорожное движение в Бельгии

Кенгуру, который неожиданно появился у железнодорожных путей в бельгийской провинции Восточная Фландрия, привел к нарушению движения на путях. Об этом сообщает AFP со ссылкой на ж/д оператора Infrabel.

По словам представителя компании Фредерика Сакре, информация о появлении животного поступила примерно в 09:00 (10:00 по московскому времени. – Прим. ред.). Инцидент произошел на небольшой линии ж/д путей в районе деревни Зингем. Движение было затруднено примерно на час.

Как указал Сакре, полиция попыталась поймать кенгуру, но не смогла, поэтому позвали ветеринара, который "оказался более способным". Информации о том, как животное оказалось на участке путей и откуда оно появилось, нет.

Ранее в Чехии бобр захватил частный пруд и напал на его владельцев. По данным СМИ, млекопитающее проявило агрессию в отношении собаки и дочери хозяина земельного участка. Прибывшие на место пожарные попытались поймать зверя, однако тот вновь проявил враждебность и сбежал.