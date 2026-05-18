18 мая, 17:11
Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию
Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани для обеспечения безопасности полетов. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.
Ранее обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами вводилось в аэропорту Домодедово. Меры также были вызваны необходимостью обеспечения безопасности полетов.
Спустя время Росавиация объявила о снятии временных ограничений в авиагавани. Домодедово вновь начал принимать и выпускать гражданские самолеты в соответствии со штатным расписанием.