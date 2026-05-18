18 мая, 18:57

Город

Более 100 транспортных тоннелей промыли в Москве после осенне-зимнего периода

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

В Москве промыли более 100 транспортных тоннелей после осенне-зимнего периода. Об этом сообщает канал комплекса городского хозяйства столицы в MAX.

Работы провели в том числе в Северо-Западном, Лефортовском, Волоколамском, Гагаринском тоннелях и в Новокутузовском тоннельном комплексе.

"Промыли парапеты и стены сооружений с помощью аппаратов высокого давления и специальных растворов, очищены дренажные системы. Привели в порядок смотровые и сточные колодцы сети водоотведения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в работах были задействованы тоннелемоечные машины с особыми щетками для очистки стен и поливомоечная техника.

В столице также привели в порядок почти 159 тысяч малых архитектурных форм. В рамках весенней уборки были очищены скамейки, урны, беседки, игровые комплексы на детских площадках и тренажеры на спортивных.

Кроме того, специалисты покрасили и отремонтировали почти 199 тысяч метров ограждений.

