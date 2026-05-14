Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 09:55

Город

Свыше 13,3 тыс вентиляционных шахт коллекторов промыли в Москве после зимы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 13,3 тысячи вентиляционных шахт коллекторов промыли в Москве после зимнего сезона. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

В некоторых случаях специалисты окрашивали металлические решетки и обновляли облицовку из гранита. Для очистки объектов они использовали особые чистящие средства, мойки высокого давления и высоконапорное оборудование "Посейдон".

Вентиляционные шахты являются частями коммуникационных коллекторов и обеспечивают к ним приток воздуха. Это помогает инженерным сооружениям работать бесперебойно.

Отмечается, что столичное коллекторное хозяйство – это целый подземный город, у которого нет аналогов как в стране, так и в мире. Общая протяженность коллекторов составляет более 825 километров.

С 2011 года специалисты столичного комплекса городского хозяйства улучшают вентшахты коллекторов. В 2026-м планируется привести в порядок свыше 220 объектов. Вместо старых "домиков" устанавливаются плоские решетки, которые хорошо выглядят в городе. При этом используются отечественные материалы и оборудование.

Ранее сообщалось, что около 16 тысяч объектов энергетики привели в порядок в Москве после зимы. Специалисты промыли и покрасили здания трансформаторных подстанций, вентиляционные шахты коллекторов, газорегуляторные пункты, а также центральные тепловые пункты.

Более 2 тысяч объектов промыли после зимы в столице

Читайте также


городЖКХ

Главное

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

Зачем нужен электронный реестр для соцвыплат при покупке жилья?

Мера сделает программу прозрачной и честной

Цифровизация очереди ликвидирует коррупционные риски и злоупотребления на местах

Читать
закрыть

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика