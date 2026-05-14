Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 11:00

Общество

Температура в Москве может подняться до 26 градусов 17 мая

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Температура может подняться до 26 градусов в Москве в воскресенье, 17 мая. Об этом RT сообщила главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"15 мая мы будем находиться в зоне атмосферного фронта. Он проявит себя кратковременными дождями. Также возможна грозовая деятельность в течение дня. При облачной погоде ночью в Москве ожидается 12–14 градусов, а днем – 20–22 гардуса", – добавила она.

По словам синоптика, 15 мая также начнет усиливаться юго-восточный ветер. Днем он будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

Кроме того, 16 мая в столице могут пойти кратковременные дожди. При этом ночью температура составит от 13 до 15 градусов, а днем воздух прогреется до 24 градусов. Уже в воскресенье, 17-го числа, в Москве потеплеет до 26 градусов.

"И нам надо готовиться, что начало следующей недели будет подходить под категорию "уже жаркая погода", – резюмировала Позднякова.

Метеорологическое лето уже вернулось в столицу. В среду, 13 мая, среднесуточная температура воздуха в городе составила 16,3 градуса, поэтому именно этот день можно считать началом летнего погодного периода.

При этом, согласно прогнозам, период жаркой погоды с температурой до 30 градусов вернется в Москву только в календарное лето. Купальный сезон в столице в этом году, вероятно, откроется не раньше конца мая.

Синоптик Леус оценил влияние "супер Эль-Ниньо" на климат в Москве

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

Зачем нужен электронный реестр для соцвыплат при покупке жилья?

Мера сделает программу прозрачной и честной

Цифровизация очереди ликвидирует коррупционные риски и злоупотребления на местах

Читать
закрыть

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика