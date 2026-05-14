14 мая, 11:55

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила об отставке

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER MATTHYS

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что уходит в отставку. Вместе с ней посты покидает и весь ее кабинет министров, передает агентство Sputnik Латвия.

10 мая об отставке также объявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс. Это произошло на фоне падения двух украинских беспилотников под городом Резекне в восточной Латвии. Политик признал ответственность за случившееся за собой и за военным командованием.

Речь идет об инциденте, когда БПЛА разбились на территории нефтебазы. В результате оказались повреждены четыре резервуара. В тот момент в них не было нефтепродуктов. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Спустя время МИД Латвии вызвало временного поверенного в делах РФ Дмитрия Касаткина. Дипломату вручили ноту протеста. Однако доказательств того, что дрон залетел на территорию Латвии со стороны России, приведено не было.

