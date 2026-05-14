Посвященную "Солнцу Москвы" карту "Тройка" выпустили в столице

Новая тематическая транспортная карта "Тройка", посвященная колесу обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ, появилась в продаже. Об этом сообщила пресс-служба площадки.

Купить такую карту можно в сувенирном магазине "Солнца Москвы". При необходимости есть возможность перенести на нее баланс уже имеющейся "Тройки".

На карте можно увидеть изображение колеса обозрения на фоне ночной Москвы.

Ранее столичный Дептранс представил карты "Тройка" с детскими рисунками. В основу их дизайна легли работы участников конкурса "Разноцветные капли".

Кроме того, в столице выпустили "Тройку" в рамках проекта "Искусство в метро". На ней изображена работа художницы Анны Доброван, которая участвует в проекте с момента его запуска.

