Новые "Тройки" и "Единые" посвятили Олимпийскому комитету России

Столичный Дептранс выпустил новые тематические карту "Тройка" и билет "Единый". Дизайны посвящены Олимпийскому комитету России, следует из поста ведомства в канале мессенджера МАХ.

На "Тройке" изображены пиктограммы различных летних и зимних видов спорта, включая прыжки в воду, художественную гимнастику, хоккей и сноуборд.

Приобрести обновленный "Единый" можно в билетных автоматах и кассах на всех станциях метрополитена, тогда как транспортная карта представлена в каталоге интернет-магазина подземки, во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также на стойках "Живое общение" и маркетплейсах.

Кроме того, пассажиры могут ознакомиться с дополнительной информацией об олимпийских видах спорта в тематическом поезде "Олимпийский экспресс", который следует по Арбатско-Покровской линии, добавили в департаменте.

Ранее Дептранс разработал и выпустил в оборот "Тройку", посвященную 30-летию Паралимпийского комитета России. Оформление вдохновлялось различными паралимпийскими дисциплинами.

Как напомнил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов во время представления проездного, ПКР многое сделал для развития адаптивного спорта. Например, организация активно оказывает поддержку спортсменам, создавая условия для тренировок и участия в соревнованиях.