График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

08 марта, 18:29

Транспорт

Пассажиры добавили более 3 млн транспортных карт "Тройка" в приложение "Метро Москвы"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пассажиры добавили в приложение "Метро Москвы" уже более 3 миллионов транспортных карт "Тройка". Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

"Приложение "Метро Москвы" стало настоящим цифровым помощником для пассажиров. Его уже скачали более 20 млн раз. Благодаря функции переноса баланса можно не переживать о средствах на привязанной "Тройке", – указал заммэра.

По его словам, если пассажир потеряет транспортную карту, то привязка "Тройки" позволит легко перенести остаток средств и баланс "Кошелька", а также купленные билеты, на новую карту.

Для этого утраченная "Тройка" должна быть уже привязана в приложении, при этом на новой карте не должно быть других абонементов. Для безопасности старая карта будет заблокирована сразу после переноса. Активировать билет по новой карте можно на турникетах в метро или МЦК, либо на валидаторах в наземном транспорте.

Ранее стало известно, что в Москве и Зеленограде в киосках печати появились в продаже новые лимитированные карты "Тройка" с персонажами мультфильма "Вовка в Тридевятом царстве". Всего в серии шесть уникальных дизайнов, тираж ограничен. Помимо проезда в столичном транспорте, картой можно оплатить речную прогулку на теплоходах, а также билеты в зоопарк и парк "Зарядье".

