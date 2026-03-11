Форма поиска по сайту

11 марта, 12:13

Общество
Миколог Вишневский посоветовал искать сморчки на юге Московской области

Пора в лес? Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте, заявили эксперты. Каких видов это коснется и где их искать, разбиралась Москва 24.

Вне графика

Фото: 123RF.com/lukjonis

Первые грибы появятся в лесах Московского региона через 1,5 недели, рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков. По его словам, это будет саркосцифа австрийская.

"Гриб абсолютно безвредный. Вообще, любым грибам нужно два условия: первое – это влажность, влаги достаточно в этом году, и тепло. Теплая погода уже на подходе. Следующий слой будет – это уже сморчки, строчки", – уточнил он.

Автор научно-популярного канала про грибы Дмитрий Тихомиров добавил в разговоре с Москвой 24, что рекордные сугробы действительно растают быстро, если температура будет держаться на уровне плюс 10 градусов на протяжении недели-двух.

Саркосцифу австрийскую можно найти на гниющих ветках деревьев, а внешне она напоминает яркие красные чашечки. Однако, хотя саркосцифа считается съедобной, ее жесткая структура и необходимость тщательной очистки каждой чашечки щеткой от грязи делают процесс приготовления довольно трудоемким.
Дмитрий Тихомиров
автор научно-популярного канала про грибы

Специалист уточнил, что примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки. Искать их нужно в молодых осинниках и на пригорках, откуда вода уходит быстрее. Также одновременно с этим грибники смогут увидеть и гигантские строчки: они растут как в березняках, так и в сосновых лесах.

По его словам, самые ценные и редкие весенние грибы Подмосковья, сморчки, можно искать ближе к 25 апреля в хвойных и смешанных лесах, на плодородных перегнойных и известковых почвах.

"Порой сморчки встречаются на местах, которые давно пострадали от пожара, поскольку любят выгоревшую землю, рядом с поваленными деревьями и на опилках, вдоль ручьев, канав и на влажных участках. Все эти грибы – сапротрофы, то есть питаются органикой и не связаны с конкретными породами деревьев так сильно, как летние виды. Именно поэтому их можно найти в самых разных местах", – подчеркнул специалист.

Визуально отличить все эти три вида между собой не сложно: шляпка сморчковой шапочки легко сдвигается с ножки, словно наперсток, тогда как шляпка обычного сморчка плотно соединена с ножкой целиком. Сморчковые шапочки обычно ярко-коричневые и растут огромными семьями – можно найти несколько десятков, а то и сотен экземпляров в одной грибнице, уточнил Тихомиров.

Привыкнуть к текстуре

Фото: 123RF.com/alexeykonovalenko

В целом поход за весенними грибами имеет свои нюансы: например, сморчки и сморчковые шапочки собирают достаточно продвинутые грибники, хорошо знающие локальные места. Об этом Москве 24 рассказал миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

По его словам, тем, кто хочет найти их, стоит отправиться к югу Московской области, в сторону Каширы, где много лиственных лесов.

Что касается строчков, то они встречаются повсеместно, даже в черте Москвы, в парках и лесопарках. Весенний урожай в основном состоит из строчков-гигантов, которые обильно растут вдоль поваленных старых деревьев.
Михаил Вишневский
миколог, кандидат биологических наук

Вишневский подчеркнул, что искать весенние грибы несложно, ведь в апреле-мае лес прозрачный, листья на деревьях еще не распустились, а земля чистая, лишь прикрытая темной прошлогодней листвой. При этом эксперт предупредил новичков, что сморчки и строчки очень легко не заметить под ногами и наступить на них: чтобы привыкнуть к их внешнему виду, напоминающему грецкий орех, обычно требуется около часа, отметил эксперт.

Он также напомнил, что раньше была примета: сезон грибов начинается с цветения ивы, а пик сморчковой шапочки приходится на цветение черемухи, однако это работало, когда климат был более стабильным.

Новичку же самый надежный способ понять, что пришла грибная пора, – это пройти мимо автобусных остановок, вокзалов или заглянуть на рынок и посмотреть, чем торгуют люди: если у них появились грибы, значит, пора в лес, заключил Вишневский.

