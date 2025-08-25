Редкий гриб нашли на Камчатке

Фото: vk.com/vulcanikamchatki/Анастасия Шиман

Редкий гриб – гигантский головач – нашли на Камчатке. Об этом сообщает пресс-служба сети природных парков "Валуны Камчатки".

Во время совместной экспедиции специалисты сети природных парков "Валуны Камчатки" и ботаник Ольга Чернягина нашли в Быстринском парке гигантский головач (Calvatia gigantea). Ученые сообщили, что они впервые столкнулись с таким видом в этом месте.

По словам исследователей, гриб принадлежит к семейству шампиньоновых и отличается внушительными размерами. Вид может достигать 80 сантиметров в диаметре, а его вес может приближаться к нескольким килограммам.

"В истории есть сообщения о настоящих рекордсменах, которые достигали 150 сантиметров и весили почти 23 килограмма. Растет он с космической скоростью, достигая своего максимума всего за одну неделю. Искать его стоит на богатых почвах: на обочинах дорог, в лиственных лесах, в зарослях крапивы и у дренажных канав", – поделились в пресс-службе.

Ученые сообщили, что гриб съедобен и полезен, только когда мякоть имеет белый цвет и плотную структуру. Он богат углеводами и ценными полиненасыщенными жирными кислотами. Однако после созревания гигантский головач нельзя употреблять в пищу.

