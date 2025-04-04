Нутрициолог Бурлакова: шампиньоны выращиваются на специальных фермах, а не на помойках

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Шампиньоны относятся к культивируемым продуктам, поэтому они выращиваются на специальных фермах с оптимально увлажненной почвой, а не на помойках, как многие думают. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на нутрициолога Ольгу Бурлакову.

Специалист указала, что весь процесс выращивания данного вида грибов находится под строгой сертификацией.

Также Бурлакова отметила пищевую ценность шампиньонов, в которых содержатся белки, витамины и минералы. Однако она предупредила, что в этом продукте и еще в нескольких видах грибов много хитина, который может вызывать раздражение слизистой желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) у людей с гастритом, колитом или заболеваниями почек.

Употребление шампиньонов также помогает в профилактике онкологии, о чем рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, этот продукт защищает клетки от мутации.

Также эти грибы будут полезны и при атеросклерозе. Благодаря содержанию клетчатки шампиньоны помогают выводить из организма излишки сахара, холестерина и улучшают липидный профиль, отметила Соломатина.

