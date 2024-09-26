Юрист Русяев: сбор краснокнижных грибов карается штрафом или лишением свободы

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За незаконный сбор, приобретение, хранение и перевозку краснокнижных грибов предусмотрен штраф в размере до 1 миллиона рублей или лишение свободы на срок до 4 лет. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на юриста Илью Русяева.

По его словам, особое внимание следует обратить на такой редкий вид грибов, как рядовка мацутакэ. Именно он упоминается в законе как пример краснокнижного гриба.

Русяев порекомендовал перед походом в лес ознакомиться с утвержденным министерством природы списком видов грибов, которые включены в Красную книгу России.

При этом эксперт подчеркнул, что, несмотря на отсутствие конкретных требований по способу сбора грибов, лучше придерживаться экологических и срезать их острым ножом, не выдергивая ножку из земли. Он объяснил, что, оставляя часть ножки в земле, гриб в этом месте все равно продолжит расти.

Ранее автор научно-популярного YouTube-канала про грибы Дмитрий Тихомиров предупредил о присутствии в лесах средней полосы России двух смертельно опасных грибов. По его словам, в местных широтах следует остерегаться бледной поганки.

По словам Тихомирова, вторым опасным грибом является галерина окаймленная. Чтобы случайно не прихватить ядовитый дикорос, специалист порекомендовал перед походом в лес внимательно изучить фото грибов в интернете.

