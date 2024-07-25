Юрист Георгиева: за сбор особо ценных растений и грибов грозит до 4 лет колонии

Фото: depositphotos/fotoforce

Крупный штраф или даже уголовная ответственность могут грозить любителям лесных прогулок за сбор некоторых растений и грибов. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.

Эксперт напомнила, что их названия занесены в Красную книгу РФ. Например, среди цветов, которые нельзя срывать, – колокольчики, ландыши, фиалки (надрезанная и селькирка), а также гусиный лук, венерин башмачок, анакаптис (ятярышник), пион тонколистный, мак прицветниковый, медуница неясная, ковыль, адонис (горицвет), печеночница благородная.

В свою очередь, из грибов нельзя трогать леотиомицеты, грибы из семейства гелатинодисковых, вешенковых, пецицевых, шампиньоновых, мухомор крошащийся, рогатик субарктический, опенок чеканный, трюфель летний, саркосому шаровидную и другие (полный перечень можно посмотреть в Красной книге РФ).



Алла Георгиева юрист За сбор редких растений и грибов можно получить штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей.

А в случае если были собраны особо ценные растения – к ним относится женьшень настоящий, родиола розовая (за исключением популяции, произрастающей на территориях Республики Тува, Алтайского, Красноярского края и Магаданской области) или гриб рядовка мацутакэ, – может наступить и уголовная ответственность.

"За сбор особо ценных грибов и растений, найденных во время рейда, могут быть обязательные, исправительные или принудительные работы со штрафом до 1 миллиона рублей или лишение свободы до четырех лет и штраф до 1 миллиона", – указала юрист.

Поскольку список растений и грибов, внесенных в Красную книгу РФ, может меняться и дополняться, эксперт посоветовала обязательно изучать его перед походом в лес.

Ранее жителям столицы рассказали, какие грибы можно собрать в Подмосковье в июле. В лесах можно встретить лисички и подосиновики. Их лучше искать на востоке области во влажных и тенистых местах. В лесах также встречаются и белые грибы, но большинство из них червивые.