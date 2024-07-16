Эксперт Тихомиров: грибы в Подмосковье нужно искать в тенистых местах

Фото: 123RF/sriba3

Лисички и подосиновики можно найти в Подмосковье в июле, рассказал Москве 24 автор научно-популярного YouTube-канала про грибы Дмитрий Тихомиров.

По его словам, в целом грибов в лесах Московской области сейчас не так много из-за жары, поэтому искать их нужно не на опушках, а в тенистых местах, где не так печет солнце.

"Чем место более влажное, тем лучше – где близко болотце, у воды", – указал специалист.



Дмитрий Тихомиров автор научно-популярного YouTube-канала про грибы Лисички точно есть в березниках, ельниках, где, опять же, более влажно. Подосиновики даже есть, но надо искать их в тенистых местах, тоже в березниках. Все эти грибы можно собирать на востоке области в сторону Покрова.

Эксперт также предупредил, что белые грибы тоже можно найти, но большинство из них сейчас червивые.

Тихомиров напомнил, что для хорошего урожая грибов нужно, чтобы температура в столичном регионе ненадолго понизилась.

"Вот если бы сейчас она снизилась внезапно хотя бы на два-три дня до 15 градусов и дождей было бы много, то через две недели точно началась бы большая грибная волна", – пояснил он.

Ранее россиян предупредили, что неправильная консервация грибов может привести к заражению ботулизмом. Заболевание можно подхватить, если употреблять плоды леса, которые не были тщательно промыты и проварены перед консервацией.