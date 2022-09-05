Диетолог рассказала о смертельной опасности съедобных грибов

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, что употребление недостаточно промытых и обработанных перед консервацией грибов может привести к смерти.

"Гриб он же пористый, он как губка, и промыть его сложно, потому что грязь, частички земли могут быть в самих порах", – предупреждает специалист.

Если перед консервацией грибы тщательно не промыть и не проварить, в домашней заготовке может развиться опасный для жизни ботулотоксин, говорит Соломатина.





Елена Соломатина врач-диетолог Открыли баночку. Она ничем посторонним не пахнет, вкус неизмененный. Но, поев содержимое, вполне можно отправиться на тот свет. Потому что этот нейротоксин останавливает дыхание, и все – паралич.

Перед консервацией грибы обязательно нужно тщательно подготовить, чтобы не навредить своему здоровью, подчеркнула диетолог.

"Промыть, потом проварить, слить воду, потом еще раз проварить", – порекомендовала эксперт.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль посоветовала убрать из рациона грибы при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. По ее словам, это тяжелый для переваривания продукт, который может вызвать проблемы. Более того, даже здоровым людям не следует злоупотреблять грибами по той же причине.

