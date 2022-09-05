Диетолог рассказала о смертельной опасности съедобных грибов

Фото: depositphotos/BalaguR
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, что употребление недостаточно промытых и обработанных перед консервацией грибов может привести к смерти.
"Гриб он же пористый, он как губка, и промыть его сложно, потому что грязь, частички земли могут быть в самих порах", – предупреждает специалист.
Если перед консервацией грибы тщательно не промыть и не проварить, в домашней заготовке может развиться опасный для жизни ботулотоксин, говорит Соломатина.
Перед консервацией грибы обязательно нужно тщательно подготовить, чтобы не навредить своему здоровью, подчеркнула диетолог.
"Промыть, потом проварить, слить воду, потом еще раз проварить", – порекомендовала эксперт.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль посоветовала убрать из рациона грибы при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. По ее словам, это тяжелый для переваривания продукт, который может вызвать проблемы. Более того, даже здоровым людям не следует злоупотреблять грибами по той же причине.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: