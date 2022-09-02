Грибники назвали самые злачные места для охоты за грибами в Подмосковье

Жаркое окончание лета в этом году угрожало испортить грибной сезон, однако пришедшие в столичный регион дожди могут исправить ситуацию, считают эксперты. Если так продолжится и дальше, то с 15 сентября можно будет отправляться на охоту. К этому времени в подмосковных лесах вырастут опята, подосиновики и белые грибы. Разбираемся, куда москвичам лучше поехать, чтобы собрать богатый урожай.



Официальный праздник грибников

Поход за грибами – одно из любимых развлечений у россиян. В связи с этим депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил официально учредить в стране День грибника. Неформально по всему миру его отмечают 3 октября.

Кроме того, парламентарий считает необходимым организовать празднование Всероссийского фестиваля грибов и ягод. Инициатива уже направлена главе Минсельхоза России Дмитрию Патрушеву.





Павел Крупник депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Сбор даров леса – это не столько способ получить дополнительные сезонные продукты в свой рацион, сколько способ активного отдыха на природе, возможность с пользой побыть на свежем воздухе со всей семьей.

Вместе с тем окончание лета в столичном регионе было чрезвычайно жарким и било все рекорды. Из-за таких неблагоприятных условий эксперты ранее прогнозировали, что грибной сезон может не выдаться.

Президент Союза переработчиков дикоросов России "Национальный экоресурс" Юрий Рудаков рассказал, что при условии дождей ситуацию удастся спасти. По крайней мере, россияне смогут "захватить осенние грибы", уточнил он. К счастью для грибников, дожди все же пришли в столичный регион.



Сезон спасен?

Фото: РИА Новости/Илья Тимин

Похолодание и осадки могут способствовать благоприятному грибному сезону нынешней осенью. Об этом Москве 24 рассказал автор научно-популярного YouTube-канала про грибы Дмитрий Тихомиров.

"Грибам не нужна жара, которая стояла все лето. Нужна влажность и дожди, чтобы грибница начала выращивать плодовые тела", – объясняет он.





Дмитрий Тихомиров автор научно-популярного YouTube-канала про грибы Если все сложится благополучно, то уже дней через 10–12 начнется грибная волна, то есть числа с 15 сентября. И вырастет все, что не росло летом.

По словам эксперта, сосновый белый гриб является самым популярным лакомством осени. Но за ним лучше всего отправиться подальше от Москвы. Дело в том, что этот вид грибов не любит смешанные леса и редко встречается даже в Подмосковье, говорит Тихомиров.

"За ним придется ехать в Рязанскую, Владимирскую области, под Гусь-Хрустальный, там начинаются сосновые боры. Да, придется проехать 200–300 километров, зато ведра и мешки белых грибов вам гарантированы", – подчеркнул он.

Специалист напомнил, что у этих грибов короткий сезон. "Буквально три-четыре дня, затем белые грибы перерастут и будут непригодны к маринованию", – уточнил грибник.



Где собирать грибы в Подмосковье?

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Те, кто не хочет ехать так далеко от города, могут поохотиться и в подмосковных лесах. Например, можно отправиться в чащу недалеко от Чехова, Подольска. Подойдут леса вблизи Клина и станции Петелино, рекомендует Дмитрий Тихомиров.





Дмитрий Тихомиров автор научно-популярного YouTube-канала про грибы В Подмосковье растет около 400 видов грибов. Но чаще всего там москвичи охотятся за опятами. Вообще опята и белые грибы – самые популярные грибы осени, они лучше всего пригодны для маринования, сушки, заморозки.

По словам эксперта, сезон обычно длится до середины октября. Но даже после этого останутся грибы, которые не боятся заморозков и первого снега. Например, боровики, растущие подо мхом, или лисички.

Еще в подмосковных лесах встречаются подберезовики, подосиновики, черные грузди, маслята, рассказал в беседе с Москвой 24 эксперт по грибам Егор Ивашевский.

"Чистые леса без валежника можно найти как на юге, например в районе Серпухова, так и на севере от города, например в Мытищах", – отмечает он.

Эксперт также напомнил, что нельзя собирать грибы вблизи оживленных трасс и аэропортов, лучше уйти как минимум на километр от них.

