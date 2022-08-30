Эксперт рассказал, что может спасти грибной сезон в России

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Грибной сезон может стать неудачным из-за неблагоприятных погодных условий во многих регионах РФ. Об этом Москве 24 рассказал президент Союза переработчиков дикоросов России "Национальный экоресурс" Юрий Рудаков.

Он отметил, что в этом году во многих областях выросло мало грибов из-за жары и отсутствия дождей.





Юрий Рудаков президент Союза переработчиков дикоросов России "Национальный экоресурс" Если температура спадет и пойдут дожди, то еще можно будет захватить осенние грибы. Если же нет, тогда грибной сезон в этом году будет, скажем так, неудачный. По всей Центральной России, в Сибири, на Дальнем Востоке с грибами все грустно.

"Также важным фактором является высокая пожароопасная обстановка. Соответственно, МЧС ограничивает нахождение людей в лесах. Это тот фактор, который не дает людям собирать грибы, даже если они есть", – сказал Рудаков.

Если в российских регионах наступит благоприятная погода, можно будет собрать урожай таких грибов, как опята, рыжики и маслята. В первую очередь важно, чтобы изменилась ситуация с осадками, подчеркнул эксперт.

"Надо ориентироваться на хорошие, но не постоянные дожди. Допустим, осадки прошли, а затем вышло солнце, и так снова и снова. Тогда грибница напитывается и хорошо развивается", – заключил Рудаков.

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