Диетолог рассказала, при каких заболеваниях нельзя есть грибы

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Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта не стоит есть грибы, рассказала Москве 24 врач-диетолог Анжелика Дюваль.

"Грибы достаточно тяжело перевариваются. Поэтому людям, которые страдают заболеваниями ЖКТ, имеют сниженную работу желчного пузыря или поджелудочной железы, нужно от грибов отказаться. Они удлиняют процесс переваривания, что дает достаточное серьезное отравление организма", – объяснила врач.





Анжелика Дюваль врач-диетолог А недопереваренная пища, которая попадает в кишечник, способствует нарушению работы микрофлоры. Это приводит к ряду проблем: начиная от метеоризма и газообразования и заканчивая какими-то воспалительными заболеваниями.

По словам диетолога, даже здоровым людям не стоит употреблять грибы ежедневно, так как этот тяжелый продукт изнашивает желудочно-кишечный тракт.

"Один-два раза в неделю в сезон – вполне достаточно, чтобы получать питательные вещества, которые содержатся в грибах, и при этом себя хорошо чувствовать", – рассказала Дюваль.

Кроме того, грибы не стоит есть на ужин, отметила врач. "Как правило, сами по себе грибы никто не ест: их сочетают с картошкой, маслом. Это очень тяжелая пища, которую не нужно есть в вечернее время", – пояснила она.





Анжелика Дюваль врач-диетолог Всю ночь организм вместо того, чтобы отдыхать и восстанавливаться, будет заниматься перевариванием. Лучшее время для употребления грибов – первая половина дня.

Дюваль порекомендовала есть грибы вместе со свежими помидорами, так как эти овощи ускоряют процесс переваривания. Например, можно сделать салат из помидоров и зелени.

Ранее врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала, кому не следует есть кукурузу. По словам специалиста, людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта вроде гастрита и колита, а также при проблемах с поджелудочной железой необходимо отказаться от этой культуры.