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Диетолог рассказала, кому нельзя есть кукурузу

"Урчание и вздутие": кому нельзя есть кукурузу
обществоедаэксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Людям, страдающим от проблем с ЖКТ, ожирением и сахарным диабетом, лучше воздержаться от употребления кукурузы. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.

Кукуруза содержит в себе грубую клетчатку. Поэтому специалист не рекомендует употреблять ее ни в каком виде при проблемах с желудочно-кишечным трактом вроде гастрита и колита. Кроме того, если у человека имеется нарушение отхождения желчи, есть риск, что при усвоении грубой клетчатки кукурузы могут возникнуть неприятности.

"Или если у человека есть проблемы с поджелудочной железой, то будет просто не хватать ферментов для того, чтобы усвоить, расщепить эти сложные углеводы", – объясняет Лазуренко.

Возможна боль в верхней части живота, однако по большому счету это скорее будет метеоризм, урчание, вздутие, распирающие ощущения, может быть даже с ощущением отрыжки, подташнивания. Но в основном любой углевод усиливает моторику кишечника. И если есть уже нарушения работы микробиоты, то это будет в разы сильнее. И, соответственно, более выраженный метеоризм.
Наталья Лазуренко
врач-диетолог, эндокринолог

Особенно вредной диетолог считает консервированную кукурузу, поскольку она содержит много сахара.

"Сахар – это консервант, который позволяет продукту долго лежать на полке в ожидании, когда мы его приобретем. Если у пациента есть проблемы с нарушением углеводного обмена, с ожирением или сахарным диабетом, то этот сахарный продукт будет достаточно высоко поднимать уровень глюкозы и инсулина и отягощать текущее заболевание", – предупреждает эксперт.

Наиболее полезной считается кукуруза в початке, отмечает Лазуренко. Ее можно употреблять, если нет проблем с ЖКТ.

Если мы говорим про кукурузу, которая просто сварена в початке, то это максимально доступный продукт для усвоения, несет достаточно много углеводов. Это энергия, на которой клетки нашего организма живут, это в общем-то неплохо, например, как перекус или ингредиент салата.
Наталья Лазуренко
врач-диетолог, эндокринолог

"Кукуруза – это достаточно интересный вид клетчатки. Это грубое волокно, которое является пробиотиком и питает наши бактерии, которые живут в кишечнике и управляют нашим организмом, выделяют определенные метаболиты для того, чтобы организм себя чувствовал хорошо. И кукуруза в этом плане как раз содержит полный набор этих сложных волокон", – заключила Лазуренко.

Ранее россиянам рассказали, какие полезные продукты могут нанести вред организму при их чрезмерном употреблении. В частности, речь идет об орехах, яйцах, тунце и молоке.

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