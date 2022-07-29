Диетолог рассказала, кому нельзя есть кукурузу

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Людям, страдающим от проблем с ЖКТ, ожирением и сахарным диабетом, лучше воздержаться от употребления кукурузы. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.
Кукуруза содержит в себе грубую клетчатку. Поэтому специалист не рекомендует употреблять ее ни в каком виде при проблемах с желудочно-кишечным трактом вроде гастрита и колита. Кроме того, если у человека имеется нарушение отхождения желчи, есть риск, что при усвоении грубой клетчатки кукурузы могут возникнуть неприятности.
"Или если у человека есть проблемы с поджелудочной железой, то будет просто не хватать ферментов для того, чтобы усвоить, расщепить эти сложные углеводы", – объясняет Лазуренко.
Особенно вредной диетолог считает консервированную кукурузу, поскольку она содержит много сахара.
"Сахар – это консервант, который позволяет продукту долго лежать на полке в ожидании, когда мы его приобретем. Если у пациента есть проблемы с нарушением углеводного обмена, с ожирением или сахарным диабетом, то этот сахарный продукт будет достаточно высоко поднимать уровень глюкозы и инсулина и отягощать текущее заболевание", – предупреждает эксперт.
Наиболее полезной считается кукуруза в початке, отмечает Лазуренко. Ее можно употреблять, если нет проблем с ЖКТ.
"Кукуруза – это достаточно интересный вид клетчатки. Это грубое волокно, которое является пробиотиком и питает наши бактерии, которые живут в кишечнике и управляют нашим организмом, выделяют определенные метаболиты для того, чтобы организм себя чувствовал хорошо. И кукуруза в этом плане как раз содержит полный набор этих сложных волокон", – заключила Лазуренко.
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