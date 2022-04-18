Диетолог рассказал, какие полезные продукты могут быть вредными

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Врач-диетолог, эндокринолог Олег Ирышкин рассказал Москве 24, что чрезмерное употребление яиц, молока, тунца и орехов может нанести вред здоровью.
Яйца – это полезный продукт, который помогает организму насыщаться. Они содержат белок и незаменимые аминокислоты, говорит специалист. Но в день нужно съедать не более двух штук. Дело в том, что в яйцах также есть насыщенные жиры.
"При употреблении большого количества яиц в день, скажем, больше двух, это может привести к увеличению содержания в крови липопротеинов низкой плотности, то есть так называемого плохого холестерина. Два яйца в день – лекарство, три яйца в день – это яд", – рассказал эксперт в интервью программе "Доктор 24".
Еще один полезно-опасный продукт – молоко, продолжает врач. Несмотря на то что в нем содержится кальций, различные аминокислоты, здесь также присутствует вредный насыщенный жир. Поэтому, по словам специалиста, лучше употреблять молоко с низким процентом жирности. Оптимальный вариант – 2,5%, говорит эндокринолог.
"Вторая вредность заключается в количестве молока, которое мы употребляем. Третья проблема в лактозе – молочном сахаре. У многих людей лактоза не усваивается, и, выпивая молоко, они чувствуют вздутие, брожение, газообразование", – подчеркнул диетолог.
Тем, у кого есть непереносимость лактозы, в качестве альтернативы молочным продуктам специалист предлагает попробовать кунжутное молоко или кунжутную пасту. Дело в том, что кунжут – рекордсмен по содержанию кальция. Если проблем с лактозой нет, отказываться от молока не нужно, просто пить его следует в меру, уточнил эндокринолог.
Морская дикая жирная рыба содержит ненасыщенные жиры, которые повышают липопротеины высокой плотности, то есть так называемый хороший холестерин, продолжает эндокринолог. Она снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает состояние нашей кожи, отмечает специалист.
Многие приверженцы правильного питания предпочитают есть тунец, однако его употребление может быть опасным, предупреждает диетолог. "Проблема в том, что тунец – это крупная рыба. И чем больше рыба, тем больше она содержит в себе ртути. Именно поэтому тунец не является суперфудом и продуктом для здорового питания", – объясняет эксперт.
По его словам, лучше отдать предпочтение селедке, горбуше или нерке. Специалист добавил, что орехи полезны так же, как и дикая морская рыба.
"Но вспомните себя за чтением интересной книжки, при просмотре классного сериала мы можем есть и есть. Съели 30 граммов, 50, 100, 200 граммов, а тут и пакетик пустой", – рассуждает врач.
Ранее врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала, кому следует воздержаться от употребления яблок. По ее словам, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта этот фрукт противопоказан.
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